Une ligne d’écoute destinée aux pédophiles lancée en Wallonie et à Bruxelles

Le 28 juin prochain, une ligne d’écoute dédiée aux personnes en proie à des « fantasmes sexuels déviants » sera ouverte pour Bruxelles et la Wallonie. Basée sur l’anonymat des appelants et les compétences professionnelles des répondants, elle est appelée « SéOS », pour SOS et écoute, et se base sur l’expérience positive d’une ligne similaire, « Stop it now ! », mise en service en 2017 en Flandre. Outre-Quiévrain, une « ligne d’écoute pour pédophiles », du même genre, a été généralisée à la fin de l’année dernière, après un test positif dans certains départements. En Allemagne, cela fait 10 ans qu’un tel numéro existe et 10.000 personnes ont ainsi pu être aidées – la moitié étant orientée vers des soins spécialisés.