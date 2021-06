Euro de hockey: promenade de santé des Red Lions face à la Russie qui filent en demi-finales

Après leur prestation quelque peu bâclée face à l’Angleterre, dimanche en début de soirée, les Red Lions, qui ont été piqués au vif par les critiques, devaient impérativement corriger le tir lors de leur dernière rencontre de poule face à la Russie. Mais plus important encore, ils devaient assurer leur qualification pour la demi-finale en inscrivant 4 buts de plus que leurs adversaires du jour pour assurer leur place dans le dernier carré sans attendre le résultat du duel entre l’Espagne et l’Angleterre (17h00).