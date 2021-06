«ADN»: les racines de Maïwenn par Maïwenn

« ADN » déborde de sentiments, est parfois maladroit, mais on espère qu’au fond, il est un de ses films les plus sincères.

« J’ai voulu faire un film sur la quête identitaire et contre le racisme », nous expliquait Maïwenn lors de son passage au Festival de Gand en octobre. Ce film, c’est ADN, sorte de réunion d’une famille au bord de la crise de nerfs après le décès du patriarche, grand-père algérien qui liait tout et tout le monde. Ce film, quoi qu’elle en dise, c’est un peu l’histoire de Maïwenn : celle d’une famille partagée entre deux cultures, d’une mère et d’une fille à la relation toxique, de la recherche de soi et de ses racines. Tout naturellement l’actrice/réalisatrice en endosse donc le rôle principal et incarne Neige, mère divorcée en pleine crise identitaire, qui veut comprendre d’où elle vient après la mort de son grand-père chéri.