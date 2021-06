Thomas Vermaelen ne cache pas ses ambitions avant l’Euro: «Ce sera dur mais nous voulons le titre»

Du haut de ses 35 ans, Thomas Vermaelen est le doyen du groupe. Symbole de la grande expérience de l’arrière-garde des Diables, mais aussi de sa fragilité physique, l’Anversois n’a pas caché ses ambitions à quatre jours de l’entrée dans l’Euro de la Belgique, prévue samedi à Saint-Pétersbourg contre la Russie.

Vermaelen a d’ailleurs évoqué cette fragilité. « Il y aura toujours des sceptiques. L’âge peut être un problème, le physique aussi. Mais j’essaye de me préparer le mieux possible. J’espère que nous pourrons aller le plus loin possible. Tout le monde connaît nos ambitions : remporter le tournoi. Ce sera très compliqué car beaucoup d’autres pays ont le même objectif que nous. »