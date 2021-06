Plus d’un million de citoyens de l’UE ont déjà un certificat covid

Le 20 mai, négociateurs du Parlement européen et du Conseil (Etats membres), les co-législateurs de l’UE, avaient atteint un accord politique au sujet de ce certificat très attendu en vue de la saison touristique estivale.

La concrétisation du certificat européen covid « avance bien » sur le plan technique, a affirmé mardi matin face au Parlement européen le commissaire Didier Reynders. Neuf pays ont entre-temps déjà commencé à délivrer de tels certificats, qui devront être reconnus dans les autres Etats membres : la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, la Grèce, la Croatie, la Pologne, la Lituanie, l’Espagne et la Tchéquie. Et plus d’un million de citoyens de l’UE en ont reçu un, selon le commissaire.

Le 20 mai, négociateurs du Parlement européen et du Conseil (Etats membres), les co-législateurs de l’UE, avaient atteint un accord politique au sujet de ce certificat très attendu en vue de la saison touristique estivale. Le Parlement européen, réuni en plénière cette semaine à Strasbourg, doit désormais formellement donner son feu vert à cet accord. Les votes auront lieu ce mardi soir, et les résultats annoncés mercredi matin.