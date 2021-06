«Voyagers»: le chaos ou la vie

À Neil Burger, on doit la saga Divergente mais aussi L’Illusionniste (avec Edward Norton) ou encore Limitless (avec Bradley Cooper et Robert De Niro). L’idée de Voyagers, elle, est née en 2011, lorsque Burger eut une vision de jeunes gens confinés dans un espace restreint et se prit alors de passion pour l’étude de la nature humaine dans de telles conditions… Le pitch : 30 ados (créés sur mesure) envoyés dans l’espace afin de peupler une nouvelle planète car la terre est devenue invivable. Lorsque deux d’entre eux se rendent compte qu’ils sont drogués à leur insu, ils appellent leurs camarades à se rebeller, déclenchant le chaos.

Rien de neuf ni d’original sous le soleil de la science-fiction donc, sauf peut-être certaines similitudes avec l’époque que nous vivons…