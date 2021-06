Si l’intrigue n’a rien d’exceptionnel, on reste dans un registre 100 % slapstick et enfantin.

Dans l’hôtel où elle est engagée, Kayla est chargée d’une mission : en expulser Jerry la souris alors que l’établissement va accueillir le mariage du siècle. La jeune femme confie le boulot à Tom. Le chat, donc... Mauvais plan : tout le monde sait, depuis 1940 et les premiers dessins animés nés sous la houlette de Hanna et Barbera, que dans leurs affrontements, ce n’est jamais le félin qui a le dernier mot. Et que souvent même, leurs courses-poursuites ont tendance à mettre le souk !