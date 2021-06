«Love Sarah»: une tragicomédie «so british»

Une histoire attachante et touchante.

Après la mort accidentelle et soudaine de sa mère, Clarissa (Shannon Tarbet) met de côté ses aspirations pour réaliser le rêve de sa mère : ouvrir une pâtisserie artisanale avec sa meilleure amie Isabella (Shelley Conn) dans une petite boutique de Notting Hill. Une mission périlleuse pour laquelle elle se tourne vers Mimi (Celia Imrie), sa grand-mère dont elle s’est éloignée ces dernières années…

Pas de surprise au menu de Love Sarah, mais une tragicomédie so british attachante avec tous les ingrédients du style : des relations complexes, des sentiments, des aspirations, un passé compliqué, un soupçon de romance… Bref, une histoire touchante où on retrouve avec plaisir Celia Imrie en grand-mère au départ un peu froide mais finalement chaleureuse, dans l’ambiance emblématique et inimitable de Notting Hill.