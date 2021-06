L’œil aiguisé de De Bruyne, les muscles de Lukaku, la souplesse d’Eden… Voici le Diable rouge idéal de Marcel Javaux (vidéo)

Mais à quoi pourrait donc ressembler le Diable rouge idéal ? Sur base de 15 critères spécifiques, Marcel Javaux, ex-arbitre et ex-consultant dans l’émission « La Tribune » livre son avis.

1. Le meilleur pied droit ? Timothy Castagne. C’est un gars extraordinaire qui a beaucoup de qualités. Je suis certain que sa carrière ne va pas s’arrête là où il est actuellement (NDLR : Leicester City).

2. Le meilleur pied gauche ? On n’en a pas de très bons en équipe nationale. On préfère toujours Jan Vertonghen. C’est un très bon pied gauche et il a fait une grande carrière mais ce n’est pas lui qui va faire diminuer la moyenne d’âge de notre équipe nationale.

3. La meilleure vision du jeu ? Kevin De Bruyne. Même quand Rüdiger l’agresse et lui « bouffe » un œil. Avec un œil, il est encore plus grand que tous les autres.