Les organisateurs des Jeux de Tokyo envisagent de vacciner les 70.000 volontaires mobilisés

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo envisagent de vacciner les 70.000 volontaires qui vont y prendre part, a déclaré mardi le directeur général de Tokyo 2020 Toshiro Muto, dans le but de réduire les risques d’infection à environ six semaines du début des épreuves.

Alors que les responsables des JO tentent de rassurer un public nippon sceptique quant à la sécurité de ce méga-événement, près de 10.000 volontaires, dont le rôle est essentiel à leur bon déroulement, ont démissionné en raison notamment d’inquiétudes liées au coronavirus.

Toshiro Muto a indiqué qu’un plan visant à offrir des vaccins aux volontaires qui aident sur les sites et au village olympique était « certainement en cours de discussion », et qu’il pourrait être élargi aux médias nationaux et aux autres participants basés au Japon.