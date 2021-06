Carte blanche: nos caddies se remplissent grâce à l’exploitation des enfants

Par Laura Eliaerts, chargée de plaidoyer CSC-ACV International; Santiago Fischer, chargé de plaidoyer WSM; Bart Van Besien, chargé de plaidoyer et de projet Oxfam Belgique/België; Koen Van Troos, responsable PR et advocacy Fair Trade Belgium.

Un travail digne de ce nom pour les parents Un travail décent pour les adultes, le respect des droits des travailleur.euse.s, une protection sociale universelle et une éducation gratuite de qualité pour tout un chacun sont des conditions essentielles pour enfin bannir le travail des enfants. Des changements structurels sont nécessaires, car aussi longtemps que les revenus des familles sont insuffisants pour survivre, des enfants continueront à travailler au lieu de retourner sur les bancs d’école. Par conséquent, des salaires et des emplois décents pour les parents (2) sont d’une importance vitale tout au long des chaînes de valeur mondiales. Les entreprises doivent garantir un salaire décent à l’ensemble des travailleur.euse.s et veiller à ce que les droits humains soient respectés. Elles doivent également offrir des tarifs décents et des contrats stables à leurs fournisseurs, qui ont souvent du mal à rester à flot, entraînant ainsi des conditions précaires de travail.

La bonne volonté ne suffit pas Après des décennies d’actions caritatives et de fausses promesses d’une vaste majorité des entreprises, il est grand temps d’adopter des législations contraignantes qui obligent les entreprises à garantir le respect des droits humains tout au long des chaînes de valeur mondiales et à prendre des mesures nécessaires. Ce devoir de vigilance des entreprises est crucial pour éradiquer définitivement le travail des enfants. Comme nous le montre l’exemple du secteur du cacao, la bonne volonté ne suffit pas pour provoquer un changement sur le terrain. En 2001, les entreprises du secteur du cacao et du chocolat ont en effet promis d’éliminer le travail des enfants avant 2006. Puis, en 2010, la promesse a été faite de réduire le travail des enfants de 70 % avant 2020. Ces accords sont connus sous le nom de « protocole Harkin-Engel ». Or, ces promesses n’ont pas été traduites en actions. La dernière étude, publiée l’année dernière, indique que le travail des enfants dans le secteur du cacao a augmenté depuis 2001. Aujourd’hui, Harkin-Engel est un symbole de l’échec des promesses faites par des entreprises qui fuient leur responsabilité. Lire aussi Marc Grynberg, patron d’Umicore, au «Soir»: «Il faut instaurer un label cobalt éthique» Le devoir de vigilance figure également à l’ordre du jour de la concertation sociale, car ce sont les syndicats qui veillent à la défense et à l’amélioration des droits des travailleur.euse.s. Des chaînes de valeur à caractère international vont de pair avec un dialogue social au niveau mondial. Les syndicats sont d’ores et déjà très actifs à tous les niveaux pour que le travail des enfants et le devoir de vigilance soient respectés au niveau local, national, européen et mondial. La collaboration transfrontalière entre les travailleur.euse.s et une bonne concertation entre ces derniers et les entreprises sont la clé pour des produits équitables – sans travail des enfants.

