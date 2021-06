Baptême de l’art: à la mer, au Moyen Âge

Le festival du conte Au temps où les animaux parlaient est une tradition annuelle au musée de l’Abbaye des Dunes. Pour cette édition 2021, aux conditions de visite toujours un peu particulières même si la pression se relâche doucement, l’équipe du musée a imaginé une « smart-balade » au cours de laquelle les visiteurs auront besoin d’un smartphone et d’une connexion 4G. Eventuellement d’écouteurs et, pour les plus aventureux, d’un casque Google Cardboard – on en vend à l’accueil si besoin mais on vous va vous expliquer dans une minute pourquoi ce n’est absolument pas nécessaire.

Le parcours commence donc à l’extérieur, sur le site de l’une des plus majestueuses abbayes du Comté de Flandre (ermitage en 1107, abbaye en 1127, ordre bénédictin en 1127, cistercien en 1138). Dans les ruines, entre les murs de briques, les colonnettes, les bases de piliers, on découvre le rôle que jouait chacun des anciens bâtiments et le mode de vie des moines.