Etterbeek demande des assouplissements pour l’Euro, afin d’éviter «les situations de chaos»

Le bourgmestre d’Etterbeek s’inquiète de la fermeture des terrasses à 23h30, au cas où les rencontres ne sont pas terminées. Et de la possibilité de faire respecter l’interdiction de rassemblement à plus de quatre, après minuit.

Les assouplissements du 9 juin ne sont pas tout à fait compatibles avec les matchs de l’Euro, s’inquiète plus d’un bourgmestre. Pour rappel, dès ce mercredi, la fermeture des terrasses passe à 23h30, les rassemblements sont tolérés jusqu’à quatre personnes, sur l’espace public, après minuit… Deux dispositions difficiles à réconcilier, pour les autorités locales et les forces de l’ordre, avec des rencontres qui, dès les huitièmes de finale (à partir du 26 juin), peuvent déborder, penaltys obligent, au-delà de 23h30, et générer une prolongation de la fête si les Diables triomphent.

C’est pour cette raison que Vincent De Wolf s’est fendu d’un courrier, cet après-midi, à Annelies Verlinden. Le bourgmestre (MR) d’Etterbeek plaide auprès de la ministre (CD&V) de l’Intérieur « un assouplissement » de ces dispositions lors du prochain Comité de concertation, reporté au 18 juin.