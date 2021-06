Pierre-Antoine Gillet: «Cette finale n’est pas encore finie»

« Mal au poitrail ? Ah, c’est clair que Barnes m’enfonce et que cette finale est très intense ! » L’Ostendais Pierre-Antoine Gillet la savoure. Parce que le club côtier remportera son 10e titre consécutif en cas de victoire ce mercredi à Mons. « Mais surtout parce que je suis revenu en Belgique pour retrouver le plaisir évaporé à Fuenlabrada. Alors même si je ne l’exprime pas et que je donne l’impression d’être fâché, je suis très heureux de mon rôle et j’essaie de profiter de cette finale. Ça ne me déplairait pas qu’elle soit encore plus physique : j’avais le souvenir que les arbitres autorisaient plus de contacts. Mais c’est l’une des plus exigeantes en termes de tension. »