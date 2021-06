Euro 2020: la Belgique plus forte qu’en 2018? Oui et… non!

Ce mardi, les 26 Diables ont pris la pose. Dix-huit d’entre eux figuraient déjà sur la photo en 2018. Nombreux sont ceux qui affirment que cette Belgique est plus forte qu’au Mondial. Méthode Coué ou réalité ?

Il y a 3 ans, Thibaut Courtois, élu meilleur gardien en Russie, n’évoluait pas encore au Real Madrid, l’un, voire le plus grand club au monde. Kevin De Bruyne n’était pas capitaine de Manchester City et Romelu Lukaku ne sortait pas d’une saison aussi exceptionnelle que celle vécue cette saison avec l’Inter Milan. Et, on peut y ajouter Yannick Carrasco, un des artisans du titre de l’Atletico en Liga ainsi que l’évolution fulgurante de Youri Tielemans, aujourd’hui courtisé par le Bayern notamment.

Vu sous cet angle, les adversaires des Diables ont des raisons de les craindre.