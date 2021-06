Google: l’amende qui va bouleverser le monde (vicié) de la publicité en ligne

Sanctionné par l’Autorité française de la concurrence, le géant américain a reconnu les griefs pointés par les groupes de presse. Et s’engage à adapter ses outils pour rendre le marché plus équitable. Historique !

Près d’un an et demi de pandémie n’a pas modifié l’équation, celle qui régit les rapports entre les éditeurs (les « producteurs de contenus ») et les Gafam. Ces grandes plateformes, comme Google pour ne pas la nommer, hiérarchisent ce contenu tiers de manière ciblée grâce aux données qu’elles récoltent auprès de leurs utilisateurs. Pour ensuite valoriser cette offre grâce à des outils publicitaires ultra-puissants, basés sur un système de ventes aux enchères en temps réel. Ce modèle des « infomédiaires » a provoqué une rupture du modèle économique des éditeurs, perdant à la fois le contrôle sur la diffusion de leurs contenus et sur leur processus de valorisation publicitaire. Le tout, dans un marché où la rareté a fait place à l’abondance à bas prix.