Obelgix espère en être… après la phase de poules

Nicolas Dardenne, ce patronyme ne vous dit sans doute rien. En revanche, si on vous dit Obelgix ? Indéniablement, il est LE supporter qui a marqué les épopées des Diables rouges à l’Euro 2016 en France et au Mondial 2018 en Russie. Son déguisement d’Obelgix aux couleurs belges, sa passion ainsi que son large sourire ont fait le tour du pays. De la planète, même. Il y a encore quelques mois, le principal intéressé espérait ajouter un grand tournoi à « son palmarès ». Mais le Covid-19 est passé par là et a bouleversé ses plans. Il a obtenu le remboursement de ses places pour la phase de poules, l’incertitude régnant encore au début d’année. Le voilà donc dépourvu du moindre sésame à l’approche du coup d’envoi de la compétition.