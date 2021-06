Euro 2020: les supporters à l’heure de la débrouille

Pour les rencontres à Saint-Pétersbourg et à Copenhague, les fans des Diables rouges qui feront le voyage devront s’armer de patience et de documents pour pouvoir suivre leurs favoris. En espérant ne pas avoir de mauvaise surprise sur place…

Qu’il semble loin le temps où les supporters belges accompagnaient par milliers, voire dizaine de milliers, les Diables rouges durant les derniers grands tournois. Si l’engouement autour de l’équipe nationale n’a cessé de croître depuis le Mondial 2014, les fans doivent cette fois se plier aux mesures sanitaires de vigueur partout sur le continent. Satané Covid-19 ! En raison de la pandémie, les stades n’ouvriront en effet pas leurs portes à tout le monde. Qui plus est, la « problématique » liée à la vaccination – pas encore accessible à tout un chacun et soumise à la politique interne de chaque pays – est venue encore un peu plus compliquer la donne.