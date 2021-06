Mobilité: la SNCB s’éveille au vélo

L e Soir l’avait annoncé en primeur le 28 avril dernier : la SNCB a décidé de muscler sa politique en faveur du vélo. Vu l’engouement de plus en plus grand pour le vélo et sa combinaison avec le train, la compagnie va adapter son offre en été et progressivement relever le niveau de son service. Les ventes de trajets vélo (4 euros par trajet) ont presque doublé au cours des dix dernières années, elles ont atteint 251.000 trajets en 2019. Et on ne prévoit pas de décrue. Cet été, sur les liaisons avec la Côte et avec l’Ardenne, l’offre de transport de bicyclettes sera renforcée, notamment par l’ajout de voitures classiques dont on aura déboulonné des sièges afin d’offrir 8 places pour des vélos. La voiture ne bénéficie pas d’un plancher bas au niveau des quais, mais il sera « le plus bas possible ». Elle devrait se trouver au centre du convoi et sera bien signalée. Résultat : chaque convoi pourra ainsi transporter 10 vélos contre 2 auparavant.