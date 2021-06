La reine Mathilde vient encourager les Belgian Cats et s’essaye au basket (photos)

La reine Mathilde a rendu visite aux Belgian Cats à Courtrai mardi après-midi. Les basketteuses de l’équipe nationale belge sont dans la dernière ligne droite de leur préparation pour l’Euro à Strasbourg et Valence (17-27 juin) et iront aux Jeux Olympiques pour la première fois de leur histoire. La reine a assisté à un entraînement et a marqué deux paniers à la fin de la séance.

La souveraine a été reçue par le gouverneur de Flandre-Occidentale Carl Decaluwé, le secrétaire général de Basketbal Vlaanderen Koen Umans et la figure de proue des Cats Ann Wauters (qui ne jouera pas l’Euro). « Je l’ai vue sortir de la voiture et j’ai immédiatement remarqué qu’elle portait des baskets », raconte Wauters. « J’ai pensé tout de suite que c’était un bon signe ».