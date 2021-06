Justice internationale: Ratko Mladic ne sortira jamais de prison

Tous les moyens d’appel invoqués par l’ex-chef militaire des Serbes de Bosnie et sa défense ont été rejetés. Justice est rendue pour les milliers de victimes musulmanes et croates du « boucher des Balkans ».

Ratko Mladic, qui était entré dans la salle d’audience en souriant et le regard hautain, en est ressorti en faisant grise mine, la tête basse et les yeux fuyants. - AFP

Au vu des preuves accablantes des multiples crimes et exactions commis par les hommes sous son commandement en Bosnie-Herzégovine, de mai 1992 à novembre 1995, il y avait peu de chances que son procès en appel aboutisse à une réduction de peine ou un hypothétique acquittement.

Mardi, Ratko Mladic (79 ans) est entré dans la salle d’audience face aux photographes en souriant et le regard hautain. Il en est ressorti une heure plus tard en faisant grise mine, la tête basse et les yeux fuyants. Sa condamnation à la perpétuité de 2017 a, en effet, été confirmée en appel, le « boucher des Balkans » terminera sa vie derrière les barreaux, notamment pour le crime de génocide commis à Srebrenica. Le verdict est désormais définitif et il devrait purger la fin de sa peine dans une autre prison que celle de l’ONU où il est détenu depuis dix ans.