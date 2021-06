Thomas Vermaelen: «Jugez-moi sur mes prestations»

Sans les pépins physiques de ces dernières années, Thomas Vermaelen serait déjà un Diables centenaire en termes de cap (pour la présence sur une feuille de match ce sera le cas lors du deuxième match au Danemark) et aurait peut-être été plus proche du recordman Jan Vertonghen (127 caps, soit 47 de plus que Vermaelen). « Papy » de la sélection et un des derniers rescapés (avec Axel Witsel et… Jan Vertonghen) de l’Euro Espoirs en 2007, Thomas Vermaelen ne se voit pas tirer sa révérence après l’Euro 2021. « C’est difficile à dire, j’essaye ne pas trop y penser maintenant . En football, il ne faut regarder trop loin dans le futur, Je ne me projette pas et encore moins à mon âge et je ne veux pas prendre une décision trop rapidement. Je veux d’abord réaliser le meilleur tournoi possible et on verra quelle suite donner après. »