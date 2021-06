Une reprise culturelle en plein Far West

Si beaucoup se réjouissent de rouvrir les lieux culturels, l’humeur générale est gâchée par un cadre kafkaïen et des critères parfois arbitraires. Une frustration aggravée par le sentiment du secteur culturel francophone d’avoir été écrasé par le lobby événementiel lors des négociations.

Ce mercredi signe la réouverture de la culture puisque les théâtres, cinémas ou centres culturels peuvent de nouveau accueillir du public en intérieur. Pourtant, le secteur culturel est loin d’être à la fête, comme en témoigne la carte blanche du collectif Still Standing For Culture, «Ceci n’est pas une réouverture», à retrouver sur notre site. En effet, la reprise balbutie mais les difficultés logistiques sont telles que certains lieux risquent d’en être exclus. En cause ? Une nouvelle usine à gaz nommée CIRM pour Covid Infrastructure Risk Model.