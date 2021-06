Autour de La Louvière et Mons, un troisième pôle wallon prend forme

Le Montois Nicolas Martin (à g.) et le Louviérois Jacques Gobert veulent unir leurs deux sous-régions et grandes villes de taille équivalente. - Roger Milutin.

Le bourgmestre de Mons et celui de La Louvière qui parlent d’une seule voix, ce n’est pas courant. Mais c’est pour la bonne cause : les socialistes Nicolas Martin et Jacques Gobert s’unissent pour annoncer à la face de la Wallonie qu’un troisième grand pôle urbain est bien décidé à prendre son destin en main et à jouer dans la cour des grands, celle où évoluent jusqu’à présent Liège et Charleroi.

Ce pôle couvre le territoire de l’intercommunale Idea dont Jacques Gobert est le président. Mais il s’étend surtout sur le périmètre un peu plus large du Cœur du Hainaut dont Nicolas Martin préside la conférence des bourgmestres. On parle ici d’une zone qui s’étend du Borinage au Centre et qui rassemble près de 550.000 habitants, ce qui permet de rivaliser avec les deux métropoles précitées.