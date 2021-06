Un ex-lobbyiste des pesticides au cabinet Clarinval

C’est une présence qui n’est pas passée inaperçue et qui a fait s’étrangler l’ONG « Pesticide action Network Europe ». Celui-ci fédère 400 organisations de 28 pays et lutte contre les « pesticides dangereux ». Parcourant la liste des membres du cabinet du ministre fédéral de l’Agriculture David Clarinval (MR), on y a repéré le nom d’un « expert », Pierrick Walravens. Ce dernier a également travaillé pour Phytofar, la puissante fédération belge des producteurs de produits phyto-pharmaceutiques (pesticides, biocides…). Il figura d’ailleurs à ce titre sur le registre des lobbyistes de la Chambre, dont la dernière mise à jour date du 7 juin 2021.