Cinéma: «Fast &Furious 9» au Festival de Cannes

On attendait le nouveau James Bond, le West Side Story de Steven Spielberg ou encore Dune de Denis Villeneuve. Le blockbuster du Festival de Cannes 2021 est finalement Fast & Furious 9, de Justin Lin. Ce film d’action avec Vin Diesel est déjà distribué dans une dizaine de pays – dont la Chine et la Corée du Sud – depuis le 19 mai et a déjà récolté 256 millions de dollars. A Cannes, il sera projeté en bord de mer, le film étant présenté hors compétition, dans le cadre du programme « Cinéma de la plage ».

Les organisateurs ont pensé aux touristes de juillet sur la Croisette. Le film qui prendra l’affiche le 25 juin aux Etats-Unis, soit trois jours après le 20e anniversaire de la sortie du premier volet, sortira en Belgique comme en France le 14 juillet.