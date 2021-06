Gafa: le ministre Dermagne veut armer les éditeurs belges face à Google

Deux ans que les éditeurs l’attendent de pied ferme. Vendredi dernier, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi, porté par le vice-Premier et ministre de l’Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), visant à transposer la fameuse directive européenne sur les droits d’auteurs. Ce texte, souvenons-nous, avait accouché dans la douleur en avril 2019 au terme d’une des plus grandes opérations de lobbying de l’histoire européenne. En cause : la création d’un droit « voisin » au droit d’auteur conférant, entre autres, la possibilité aux éditeurs de négocier des accords de licence pour les « courts extraits » d’articles repris par les plateformes. Des titres qui sont, ensuite, rehiérachisés par les plateformes, notamment Googles News, sans contrepartie. La directive vise, précisément, à conduire à un meilleur partage des revenus du numérique au bénéfice des éditeurs de journaux et des agences de presse.