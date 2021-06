Encore un partage pour la Pologne contre l’Islande en match de préparation pour l’Euro (vidéos)

Après avoir été tenue en échec 1-1 par la Russie le mardi 1er juin, la Pologne a concédé un nouveau partage 2-2 face à l’Islande mardi au Stade Miejski de Poznan en match de préparation à l’Euro. Les Islandais ont mené deux fois grâce à Albert Gudmundsson (26e, 0-1) et Brynjar Ingi Bjarnason, un jeune défenseur de 21 ans (47e, 1-2) mais Piotr Zielinski (34e, 1-1) et Karol Swiderski (88e, 2-2) ont égalisé pour les visités.

Alors qu’il est resté sur le banc lors du premier match, Robert Lewandowski a joué 81 minutes et a laissé sa place à Swiderski. Paulo Sousa a également titularisé d’autres cadres comme Wojciech Szczesny dans le but et le milieu Zielinski, qui est considéré par ses compatriotes comme le successeur de Kevin De Bruyne, a joué une mi-temps.

À l’Euro, la Pologne est versée dans le Groupe E avec la Slovaquie, l’Espagne et la Suède.