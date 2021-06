Pfizer et BioNTech vont tester leur vaccin sur les moins de 12 ans

L’étude portera sur 4 500 enfants dans plus de 90 villes des États-Unis, de Finlande, de Pologne et d’Espagne.

Sur la base des résultats d’une étude antérieure qui a évalué la sécurité, la tolérance et la réponse immunitaire au vaccin, les sociétés ont fixé de nouvelles doses pour les enfants. Les enfants de 5 à 11 ans recevront une dose de 10 microgrammes, soit un tiers de la dose administrée aux enfants de 12 ans et plus. Les enfants de 6 mois à 5 ans recevront 3 microgrammes, soit un dixième de la quantité administrée aux adolescents et aux adultes.