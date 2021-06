«Les Diables ne doivent pas avoir un esprit de revanche»

Qui derrière la France ?

Je ne vais pas passer la pommade parce que je suis consultant pour Sudpresse mais si je reste sur mon impression des éliminatoires de l’Euro et sur la Nations League, comment ne pas pointer la Belgique, la nouvelle Espagne (que j’aime beaucoup pour son fonds de commerce qu’est le bagage technique), et l’Angleterre qui dispute l’Euro chez elle ? L’Italie, je n’y crois pas car elle me semble partir de trop loin. Mancini a fait revivre cette Squadra mais il lui manque tout de même deux ou trois leaders. Si je n’étais pas un spécialiste de la consultance foot, je serais, comme Monsieur-tout-le-monde, bien en peine de citer le nom de trois internationaux italiens.