«Benzema, un énorme dérapage relationnel»

Lors de cet Euro, 9 des 24 qualifiés disputeront des matches à domicile. Bonjour les inégalités ?

Bonjour l’innommable, oui ! L’objectif de cet Euro 2020 est soi-disant de donner le même menu à tout le monde alors que l’on s’aperçoit très vite que ce n’est pas du tout ce qui va se produire. Je qualifie la situation d’innommable car il s’agit là d’un des travers supplémentaires de l’UEFA qui n’a qu’une très vague idée de l’équité. Mais faut-il encore s’en étonner ? On se trouve en présence de gens tellement tendancieux – pour ne pas dire autre chose – que je ne suis même plus surpris. Depuis le début de ce siècle, la direction du football européen se met au diapason de sa consœur de la Fifa afin de satisfaire ses manœuvres financières et électoralistes. Le sportif arrive seulement ensuite, au troisième rang des préoccupations.