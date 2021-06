Découverte d’une bactérie intestinale active contre le diabète de type 2

Le microbiote intestinal, cette source inépuisable de découvertes et d’avancées médicales pour les années à venir. Patrice Cani, professeur en métabolisme moléculaire et nutrition à l’UCLouvain et chercheur FNRS-Welbio ne dira pas le contraire, lui qui s’échine depuis 20 ans à décrypter les milliards de bactéries qui colonisent nos intestins pour en isoler les plus prometteuses pour lutter contre certaines maladies. Après avoir découvert en 2013 les effets bénéfiques d’Akkermansia muciniphila, une bactérie capable de limiter certains risques cardio-vasculaires – et dont la commercialisation sous forme de compléments alimentaires devrait avoir lieu fin 2022 – le chercheur et son équipe viennent de découvrir un nouveau genre de bactérie baptisée « Dysosmobacter welbionis ». « Dysosmobacter signifie littéralement, la bactérie qui sent mauvais car quand on la cultive, elle dégage une odeur particulière, différente de l’odeur fécale, précise Patrice Cani.