France: Macron giflé, la classe politique choquée

D’une seule voix, la gauche et la droite sont unanimes : les faits sont inqualifiables. En marge d’un déplacement de campagne dans la Drôme, à Tain-l’Hermitage, Emmanuel Macron a été giflé par un homme poussant le cri de guerre royaliste « Montjoie Saint-Denis à bas la Macronie ! ». Une seconde plus tard, la garde rapprochée du président a fondu sur le jeune agresseur, le plaquant au sol. Damien T. et Arthur C. – des Drômois âgés de 28 ans –, l’un étant l’auteur de la gifle, ont immédiatement été interpellés et entendus par les gendarmes. Le premier, révèle Libération, suivait sur les réseaux sociaux des influenceurs d’extrême droite, de Julien Rochedy au youtubeur Papacito qui vient de secouer l’opinion en publiant une vidéo mettant en scène le meurtre fictif d’un électeur de La France insoumise. Suite à l’agression, l’Elysée a resserré les rangs et déclaré : « Le déplacement continue ».