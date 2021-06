Marcel Javaux: «Marcel, on le prend avec ou sans emballage!»

Marcel, tout d’abord, comment allez-vous…

Pas mal, merci ! C’est vrai que Josette et moi, nous avons failli mourir du Covid-19 en mars 2020. Pourtant, depuis le 19 février, jour de mes 64 ans, c’est facile à retenir car ça tombe chaque année à la même date, nous ne sortions quasi plus. Je pense que je l’ai attrapé au GB du coin. Josette a été touchée la première, et hospitalisée à Libramont. Quelques jours plus tard, j’étouffais et j’étais épuisé au point de ne pas me sentir capable de conduire. J’ai appelé l’ambulance, direction Libramont… Je me suis vraiment dit que j’allais crever ! Le plus beau moment, c’est quand on m’a dit que j’allais devoir partager ma chambre. J’ai pleuré quand j’ai compris que c’était avec Josette, qui sortait des soins intensifs. Mais elle ne m’a pas reconnu tout de suite car j’avais perdu 8 kilos et j’avais une robe de carnaval !