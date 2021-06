Philippe Gilbert: «Je viens au Tour de Belgique pour gagner quelque chose»

J’éprouve un plaisir infini à revenir au Tour de Belgique parce que cela se passe tout simplement dans mon pays et que j’adore, comme vous l’imaginez, évoluer devant mes supporters. C’est d’autant plus concret que la course coïncide avec un retour à la vie plus ou moins normale, même si les infos concernant des coins du monde qui repassent en zone rouge pourraient rendre cette « libération » très éphémère. Les gens ont été privés de liberté pendant plusieurs mois, je perçois une grande envie pour eux de se rassembler lors des événements sportifs et autres.