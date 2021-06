Doubler ou ne pas doubler? Pour Bashir Abdi, là est la question

À deux mois de son marathon olympique, Bashir Abdi se rapproche lentement mais sûrement de sa meilleure forme. Le week-end dernier, lors de la Coupe d’Europe de 10.000 m, à Birmingham, où il a fini deuxième, il s’est offert « en passant » un petit record personnel de 27 min 24.41 sur piste, doublé du minimum pour les Jeux. Une performance qui l’a toutefois laissé un peu sur sa faim.

« Cela a effectivement une course frustrante », affirme-t-il. « Après 6 km, j’ai senti que quelque chose clochait. Les lièvres étaient trop loin, nous étions également en retard sur le système lumineux placé autour de la piste pour rythmer la course. Personne n’osait réagir. J’ai pris les devants et bouché le trou, ce qui n’était peut-être pas la meilleure décision à prendre. Quand on veut réussir un temps, mieux vaut courir de manière économique. Du coup, je me dis que j’aurais pu aller plus vite. »