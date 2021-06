Flat Earth Society Boggamasta III

L’album est sorti en numérique et en double LP 45 t, avec toutes les paroles des chansons, ce qui est réjouissant. Comme la musique de ce big band. Peter Vermeersch et David Bovée nous offrent des histoires passionnantes racontées dans des musiques puisées à des tas de sources qui ont irrigué leur esprit depuis leur enfance. On sourit parce que c’est plein d’humour, on s’amuse parce que c’est ludique, on écoute parce que c’est riche, on repasse l’album parce qu’on n’a pas envie de quitter son univers. Bref, on est heureux.