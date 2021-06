Culture, rassemblements, commerces: la première étape du «plan été» entre en vigueur ce mercredi

La première étape du « plan été », permettant une levée progressive des mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du covid-19, entre en vigueur ce mercredi. Les objectifs que s’était fixés le comité de concertation pour procéder aux assouplissements ont été atteints : plus de huit personnes à risque sur dix (plus de 65 ans et personnes présentant des comorbidités) ont déjà reçu leur première dose de vaccin et le nombre de patients en soins intensifs est passé sous le seuil indicatif des 500 lits. Voici les assouplissements décidés :