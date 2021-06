Le travail de l’ONE remis en chantier

Il semble que l’on veuille tout changer et dans des délais complètement irréalistes, avec des projets prenant cours déjà en 2021.

Une phrase parmi d’autres prises dans une lettre adressée par les trois syndicats, en front commun, pour dénoncer le nouveau Contrat de gestion de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) pour 2021-2025, en cours de concertation entre l’instance et la ministre en charge de la petite enfance, Bénédicte Linard (Ecolo). Une phrase qui montre à quel point le personnel souhaite de sérieux aménagements. C’est ce qui a été demandé dans un document de 36 pages, que nous avons pu nous procurer, rédigé à la suite du conseil d’administration qui s’est tenu vendredi.