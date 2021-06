Météo: jusqu’à 27 degrés ce mercredi

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera étoilé à peu nuageux et nous perdrons une dizaine de degrés.

Le temps sera ensoleillé, ce mercredi, après la dissipation de l’éventuelle grisaille matinale, annonce l’Institut royal météorologique (IRM). Quelques nuages cumuliformes se formeront en cours d’après-midi, surtout sur la moitié est du pays. Une petite averse isolée pourra même se produire dans les cantons de l’est. Les maxima varieront entre 20 et 27 degrés.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera étoilé à peu nuageux et nous perdrons une dizaine de degrés. Les minima afficheront entre 8 degrés en Ardenne et 16 degrés dans les grandes agglomérations.

Jeudi et vendredi, nous bénéficierons encore d’un beau et grand soleil avec toujours quelques nuages cumuliformes qui bourgeonneront l’après-midi.