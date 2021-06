À Bruxelles, une entrepreneure sur deux n’a plus de trésorerie

Les trois quarts des entrepreneures interrogées ont vu leur chiffre d’affaires diminuer, jusqu’à – 70 % dans la culture et l’événementiel, ainsi que dans l’horeca et le tourisme.

Les femmes entrepreneures à Bruxelles, surreprésentées dans les secteurs de l’horeca et l’événementiel, sont davantage affectées par la crise que les hommes, selon une étude menée par hub.brussels et sa plateforme Women in Business, citée dans L’Echo mercredi.

« Elles sont plus impactées, car surreprésentées dans les secteurs les plus touchés », explique Isabelle Grippa. Alors qu’on dénombre seulement 28 % de femmes parmi les indépendants bruxellois, on atteint quasiment la parité avec 45 % de femmes dans les secteurs de l’horeca, du tourisme, de l’évènementiel et de la culture, frappés de plein fouet par la crise, détaille la directrice générale d’hub.brussels. À l’inverse, la crise a été bénéfique pour le secteur de la tech et ses 8 % d’indépendantes.