Les recherches lancées ce mercredi pour retrouver Jürgen Conings ne devraient pas s’éterniser

Les nouvelles recherches menées mercredi dans le Limbourg afin de retrouver le militaire en fuite Jürgen Conings ne devraient pas durer, a-t-on appris auprès du parquet fédéral. Une dizaine de véhicules de l’armée et de la police se sont rassemblés mercredi matin aux abords de la Luminus Arena, le stade du club de football de Genk. L’endroit constituait le lieu de rassemblement de la police et de l’armée pour des recherches à petite échelle dans le parc national de Haute Campine.

Policiers et militaires partaient du stade pour se rendre dans diverses communes limitrophes au parc naturel. Vendredi dernier, des recherches avaient été menées sur une portion de zoning industriel inoccupée, à Lanklaar (Dilsen-Stokkem), et dans la zone de promenade Terhills à Eisden (Maasmechelen) et Lanklaar. Ces ratissages n’avaient rien donné.