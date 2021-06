Les matières premières gonflent les coûts de l'industrie alimentaire (2)

La moitié des entreprises du secteur font face à des problèmes de livraison d'ingrédients tels que les arômes, les huiles, l'inuline ou le dextrose, mais aussi de matériaux d'emballage comme le plastique, l'aluminium ou le carton.

"Les chiffres de la FAO révèlent que les prix des matières premières ont été relevés de 40% sur un an" en moyenne, explique Bart Buysse, le CEO de la Fevia. Cette explosion des prix est due à une baisse de l'offre sur le marché mondial, en partie à cause des conditions climatiques et des mauvaises récoltes, à des changements dans les habitudes de consommation suite à la crise du coronavirus et à une forte augmentation de la demande maintenant que l'économie se redresse.