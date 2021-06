Un tiers du personnel de ménage des titres-services avait déjà un emploi

Le système des titres-services "aide à domicile de nature ménagère" a été instauré en Belgique en 2004. En 2019, 170.000 personnes étaient employées par ce biais et près d'un quart des ménages belges y faisaient appel. Il est largement considéré que le système a permis de limiter le travail au noir dans le domaine.

Mais il n'en est pas exempt de défaut pour autant, selon l'étude de Dries Lens, Ive Marx, Jarmila Oslejova et Ninke Mussche. L'objectif d'activation des personnes éloignées du marché de l'emploi semble particulièrement loupé. Environ 30% des personnes employées via le système viennent en effet d'un autre emploi régulier. Selon les chercheurs, le but n'a jamais été que les gens passent d'un emploi générant des impôts et des cotisations sociales vers un job largement subsidié. En outre, les femmes restent également trop longtemps dans le système, parfois même avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Les titres-services sont également le premier emploi en Belgique pour 10% des nouveaux arrivants.