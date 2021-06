Bourse de Bruxelles - Prudente progression du BEL 20

Il s'inscrivait alors à 4.120 points avec 14 de ses éléments dans le vert, emmenés par Galapagos (63,33) et arGEN-X (220,50) qui regagnaient 2,5 et 2,1 pc devant UCB (77,02), positive de 1,4 pc alors que Solvay (113,55) cédait 0,9 pc. Elia (89,85) et Melexis (88,65) progressaient de 1,2 et 0,3 pc, AB InBev (64,47) et Ageas (49,63) de 0,6 pc. KBC (68,54) reculait par contre de 0,7 pc et Umicore (50,34) de 1,1 pc tandis que Aperam (47,77) remontait de 0,6 pc. Proximus (17,19) et Telenet (33,56) valaient 0,7 et 0,5 pc de plus que la veille, Orange Belgium (19,92) et Bpost (10,81) reperdant par ailleurs 0,4 pc. Colruyt (51,14) était positive de 0,1 pc tandis que Ahold Delhaize (24,74) progressait de 1,5 pc supplémentaire.