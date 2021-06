Accord interprofessionnel 2021-2022 - Les syndicats débutent la consultation de leurs militants

Les syndicats entament les consultations de leurs base et instances après la conclusion d'un accord des partenaires sociaux du Groupe des 10 dans la nuit de lundi à mardi.

Ils sont parvenus, après des heures de pourparlers, à un accord sur les dossiers sociaux sensibles qui faisaient l'objet d'âpres négociations depuis plusieurs semaines. Le salaire minimum sera relevé et les emplois de fin de carrière seront envisageables dès 55 ans. Le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC), autre nom de la prépension, demeureront possibles, mais au plus tôt dès 60 ans, et des heures supplémentaires avantageuses fiscalement pourront être prestées.

Les négociateurs du syndicat chrétien, Marie-Hélène Ska et Mathieu Verjans, ont présenté l'accord mardi matin au bureau national. Le processus de consultation de la base et des instances débutera ensuite. C'est lors du Conseil général du 22 juin que la CSC confirmera sa position finale. Le syndicat chrétien parle "d'un compromis défendable".