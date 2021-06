Swissport - Feu vert des eurodéputés aux fonds européens pour les licenciés de Swissport Belgium (2)

Le Parlement européen a donné lundi son feu vert à l'octroi de 3,7 millions d'euros à la Belgique, via le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, spécifiquement pour des aides aux ex-employés de Swissport Belgium ayant perdu leur emploi l'an dernier. Le résultat du vote a été annoncé mardi matin: 660 voix pour, 29 contre et 7 abstentions.

C'est le libéral Olivier Chastel (MR/groupe Renew) qui était rapporteur sur le sujet. Dans le cas de Swissport Belgium, la pandémie de covid-19 était clairement en cause, souligne le texte. L'entreprise menait "avec succès" un plan de redressement en 2020, mais la pandémie a fait chuter les voyages et frappé de plein fouet le secteur du transport aérien. Elle a rapidement mené, en juin 2020, à la déclaration en faillite de Swissport Belgium, qui était fournisseur de services de manutention au sol à Brussels Airport, aux côtés d'Aviapartner. L'entreprise fournissait aussi d'autres "services d'assistance en escale" et des services de nettoyage. La faillite s'est accompagnée du licenciement de près de 1.500 personnes, principalement des travailleurs peu qualifiés et "semi-qualifiés", dont une bonne part (près d'un tiers) âgé de plus de 50 ans.