La plateforme de streaming de TV5Monde disponible dès jeudi aux Etats-Unis

"Les opérateurs du câble, Altice, Cox, LUS, Frontier et Hotwire, pourront ainsi offrir à leurs abonnés francophones et non francophones la plateforme qui dispose d'une interface en anglais et en espagnol, ainsi que du sous-titrage dans ces mêmes langues", précise TV5Monde dans un communiqué.

Dotée de programmes français, suisses, belges, canadiens et africains, allant des films, séries et documentaires au divertissement, en passant par des magazines et des webcréations, la plateforme a été lancée le 9 septembre partout dans le monde à part aux Etats-Unis --où son arrivée était attendue cette année--, en Chine et aux Pays-Bas, pour des raisons contractuelles. Elle est accessible sur tous les écrans et avec du sous-titrage en cinq langues (allemand, anglais, arabe, espagnol et français).