Accélération des embauches et pénurie de personnel au Royaume-Uni

L'accélération des perspectives pour l'emploi est la plus forte depuis 20 ans au Royaume-Uni, menée par la restauration, l'hôtellerie et les bars, des secteurs parmi les plus durement touchés par la pandémie mais qui se retrouvent à présent face à de pénuries de personnel avec la reprise et le Brexit.