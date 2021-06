Ryanair reliera Charleroi à Essaouira et Paphos l'hiver prochain

La compagnie aérienne Ryanair reliera l'hiver prochain l'aéroport de Charleroi à ceux d'Essaouira (Maroc) et Paphos (Chypre), annonce-t-elle mardi dans un communiqué. Chacune proposera deux liaisons hebdomadaires, respectivement les jeudis et dimanches et les mardis et samedis.